Praktisi Ekonomi Dorong Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda
jpnn.com - JAKARTA - Praktisi ekonomi Faisal Nasution mengatakan bahwa transformasi bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jakarta atau PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bukan semata urusan administratif.
Menurutnya, pengelolaan air tidak dapat hanya berpijak pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
"Karena itu pendekatan ekologi ekonomi menjadi dasar penting bagi tata kelola air di Jakarta," kata Faisal, Kamis (23/10).
Faisal mengatakan bahwa transformasi dari perumda menjadi perseroda merupakan strategi untuk memperkuat sistem pelayanan air bersih yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Transformasi ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju kota global sesuai amanat UU No 2 tahun 2024, status kota global menuntut peningkatan kualitas layanan publik, termasuk penyediaan akses air bersih yang andal bagi seluruh warga.
PAM Jaya sendiri menargetkan cakupan pelayanan air mencapai 100 persen layanan pada 2029, atau sekitar 2 juta pelanggan. Target tersebut tidak mudah dicapai.
Demi target itu, butuh perluasan jaringan pipa hingga 7.000 kilometer, dibutuhkan juga investasi sekitar Rp 23-30 triliun.
Keterbatasan APBD DKI Jakarta menuntut adanya alternatif pembiayaan melalui skema investasi dan kemitraan.
Menurutnya, pengelolaan air bukan soal pertimbangan ekonomi saja, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
