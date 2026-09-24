Praktisi Hukum Nilai UU Keuangan Negara Perlu Direvisi, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Handrias Haryotomo menilai ada hal yang perlu disempurnakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga aturan itu perlu direvisi.

Dia menuturkan penyempurnaan dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan dalam norma yang sudah dituangkan untuk disesuaikan dengan konsepsi dasar keuangan negara yang disepakati.

"Perbaikan terhadapnya tidak perlu sampai membongkar habis konsepsi yang sudah ada, namun masih perlu upaya penyempurnaannya," kata dia kepada awak media, Rabu (23/9).

Mantan Kepala Bidang Kerugian Negara di BPK RI itu menyebut persoalan yang perlu diperjelas dalam UU Keuangan Negara ialah penggunaan istilah.

Contonya, ujar Handrias, soal 'kerugian negara' dan 'kerugian keuangan negara' yang kerap digunakan seolah memiliki pengertian sama.

Namun, kata pengacara di Wibhisana & Rekan itu, UU Keuangan Negara dalam aturan tidak memberikan definisi terhadap kedua hal tersebut.

Definisi kerugian negara kemudian baru diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Namun, ujarnya, aturan tersebut tidak memberikan definisi mengenai kerugian keuangan negara.