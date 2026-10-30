Praktisi Kesehatan Soroti Pentingnya Edukasi Pengurangan Bahaya Tembakau
jpnn.com, JAKARTA - Praktisi kesehatan dr. Jeffrey Ariesta Putra, Sp.B. menilai edukasi dan pendampingan penting untuk membantu perokok dewasa mengurangi risiko kesehatan akibat kebiasaan merokok.
Hal tersebut disampaikan Jeffrey dalam The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (SIERA III) 2026 di Jakarta.
Menurut Jeffrey, masih terdapat kesenjangan antara tingginya jumlah perokok di Indonesia dan akses mereka terhadap bantuan untuk berhenti merokok.
Berdasarkan data 2021 yang dipaparkannya, Indonesia memiliki sedikitnya 70 juta perokok. Sebanyak 63 persen di antaranya menyatakan ingin berhenti merokok.
Namun, hanya 38 persen perokok yang memperoleh edukasi atau bantuan ketika datang ke rumah sakit.
“Ada diskrepansi data, jumlah perokok tinggi, mereka datang ke rumah sakit, tetapi sayangnya tidak ditangani atau bahkan tidak teridentifikasi. Gap ini membuat saya bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan. Padahal, edukasi pasien itu penting,” ujar Jeffrey dikutip JPNN.com, Jumat (30/10).
Dia mengatakan tenaga kesehatan memiliki kesempatan untuk memberikan edukasi ketika pasien menjalani pemeriksaan maupun persiapan operasi.
Salah satu metode yang dapat diterapkan ialah pendekatan 5A, yakni ask, advise, assess, assist, dan arrange.
Praktisi kesehatan dr. Jeffrey Ariesta Putra, Sp.B. menilai edukasi dan pendampingan penting untuk membantu perokok dewasa mengurangi risiko akibat merokok
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