JPNN.com » Daerah » Pramono Akan Kembangkan Sanitasi Ramah Lingkungan, Bank Jakarta Beri Dukungan Penuh

Pramono Akan Kembangkan Sanitasi Ramah Lingkungan, Bank Jakarta Beri Dukungan Penuh

Pramono Akan Kembangkan Sanitasi Ramah Lingkungan, Bank Jakarta Beri Dukungan Penuh
Peresmian Instalasi Biodigester Komunal di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal mengembangkan sanitasi ramah lingkungan di Ibu Kota dengan memanfaatkan teknologi biodigester dan inovasi pengolahan limbah modern.

Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Bank Jakarta yang meresmikan Instalasi Biodigester Komunal di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pramono menilai penguatan ekosistem sanitasi berkelanjutan penting untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih sehat.

Baca Juga:

Program itu menjadi bagian dari percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF) dalam pilar pertama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Ekosistem seperti ini ingin saya kembangkan lebih besar. Secara ekonomi sangat membantu,” ujar Pramono saat peresmian fasilitas tersebut pada Kamis (13/11).

Dia menuturkan, modernisasi teknologi sanitasi menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Ini mendorong penghematan dan memberikan dampak ekonomi yang penting. Lebih dari itu, kesehatan masyarakat akan semakin baik,” kata dia.

Fasilitas tersebut dibangun melalui pendanaan CSR, Bank Jakarta bersama PMI DKI Jakarta.

