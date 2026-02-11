Pramono Anung Berharap Konser BTS Digelar di JIS
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap konser grup asal Korea Selatan, BTS, digelar di Jakarta International Stadium (JIS).
Adapun konser BTS dijadwalkan digelar di Jakarta pada 26-27 Desember 2026 mendatang.
“Saya berharap mudah-mudahan konser BTS tanggal 26-27 Desember ada di JIS. Namanya juga harapan gubernur, enggak apa-apa juga dong,” kata Pramono Anung dilansir Antara, Selasa (10/2).
Menurutnya, Pemerintah Jakarta sedang mengintegrasikan antara JIS dengan Ancol.
Pramono Anung berharap langkah tersebut bisa memudahkan akses penonton konser BTS.
"Sehingga apabila masyarakat ingin menonton konser atau menyaksikan pertandingan Persija Jakarta di JIS, mereka tak perlu membawa kendaraan pribadi," jelasnya.
Selain itu, Pramono Anung menyebut bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi, bisa dapat memarkirkan kendaraan di Ancol.
“Bahkan mudah-mudahan Maret, paling lama April ini, KRL sudah bisa terhubung dan berhenti di bawahnya JIS. Itulah yang akan secara signifikan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," tambahnya.
