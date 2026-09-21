Pramono Anung Bertemu Wali Kota New York, Ini yang Dibahas
jpnn.com, NEW YORK - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menggelar pertemuan bilateral di Civic Hall, New York, pada Minggu (20/9).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah tantangan perkotaan, mulai dari transportasi publik, banjir, polusi udara, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.
Dalam momen itu, Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik.
Pramono menjelaskan pengembangan Transjabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta,” ungkap Pramono Anung dalam keterangan resmi.
Pramono Anung menuturkan Pemprov DKI juga memberikan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat, antara lain lansia, penyandang disabilitas, serta pelajar penerima KJP dan mahasiswa penerima KJMU.
Demi penanganan banjir, Pemprov DKI membangun infrastruktur pengendalian banjir, pengurangan penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah (land subsidence), serta pengembangan Giant Sea Wall.
“Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall,” jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani membahas sejumlah tantangan perkotaan dari transportasi publik-polusi udara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dipuji Prabowo sebagai Gubernur Hebat, Pramono Anung Merespons Begini
- Tarif LRT Jakarta Cuma Rp 8, Berlaku Hingga 23 September
- Di Hadapan Prabowo, Pramono Minta Danantara Bantu Biayai LRT Jakarta Fase Selanjutnya
- Prabowo Puji Pramono, Berbeda Partai, tetapi Bekerja Sama dengan Baik
- Prabowo Resmikan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai
- Kanye West Segera Konser di GBK, Pramono Anung Turut Bangga