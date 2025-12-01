menu
Pramono Anung Lantik Uus Kuswanto Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Sekretaris Daerah Uus Kuswanto (kanan) menggantikan Marullah Matali (kiri), di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik Sekretaris Daerah Uus Kuswanto menggantikan Marullah Matali.

Pelantikan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184TPA Tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 November.

Pelantikan digelar di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (1/12). Namun, wartawan tak diperkenankan untuk masuk meliput.

Baca Juga:

“Pak Marullah sendiri sudah berada di Balai Kota selama 29 tahun. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih untuk kemajuan Kota Jakarta,” ucap Pramono.

Pramono menuturkan bahwa pengisian jabatan sekda itu dilakukan melalui proses profesional dengan mengedepankan meritokrasi, kebutuhan organisasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui kombinasi seleksi terbuka dan manajemen talenta.

Baca Juga:

"Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, dan kota yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga,” kata dia.

Eks Sekretaris Kabinet itu menambahkan bahwa Sekda memegang peran penting sebagai koordinator tertinggi dalam struktur aparatur Pemprov DKI Jakarta.

