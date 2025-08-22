menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja

Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja

Pramono Anung Melantik 2.703 PPPK Tahap 1, Tekankan Integritas & Etos Kerja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberi sambutan pada upacara pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap1 formasi 2024.

Pelantikan PPPK itu dilakukan di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 658 Tahun 2025.

Baca Juga:

PPPK tahap I terdiri atas 304 guru, 61 tenaga kesehatan, dan 2.338 tenaga teknis.

Pramono menekankan para pegawai agar dapat memegang teguh etika kerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

“Jalankanlah amanah ini dengan niat tulus, semangat belajar, dan melayani," kata Pramono dalam sambutannya.

Baca Juga:

Dia mengajak para pegawai memperkuat kolaborasi demi keberhasilan  membangun Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern.

Pram, panggilan akrab Pramono, juga berpesan kepada PPPK yang dilantik agar dapat menjunjung tinggi integritas dan terus meningkatkan etos kerja dalam melayani warga Jakarta.

Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 PPPK tahap 1 formasi 2024. Pramono berpesan kepada PPPK menjunjung tinggi integritas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI