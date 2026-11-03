Pramono Anung Minta Maaf KJMU Telat Cair, Begini Penjelasannya

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta maaf karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) telat cair. Dia meminta maaf atas keterlambatan itu dan menargetkan pencairan KJMU akan dilakukan maksimal pada 6 November 2026.

“Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, tetapi saya sudah memerintahkan untuk yang perpanjangan, hari ini harus selesai. Untuk yang lainnya, maksimum tanggal 6 harus selesai, karena kasihan bagi penerima KJMU yang memang membutuhkan,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Mantan sekretaris kabinet itu menyatakan bahwa keterlambatan pencairan KJMU itu terjadi karena banyak faktor. Pertama, yaitu terkait adanya persoalan pada rekening penerima KJMU.

“Yang pertama, karena adanya data dengan digit 10 yang jumlahnya cukup besar untuk rekeningnya, padahal digit sekarang, kan, sudah 11, jumlahnya kurang lebih 1.100 rekening. Kalau kemudian kami transfer, pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan,” jelas Pramono.

Faktor kedua, terkait KTP penerima KJMU yang tidak sinkron.

Menurut Pramono, terdapat beberapa data penerima KJMU yang tidak sesuai jenis kelamin, usia, serta tanggal lahirnya.

Faktor ketiga, yaitu terkait pembaruan desil, yang juga menyebabkan perhitungan menjadi berbeda.

“Dan angkanya juga cukup besar, termasuk kemudian kami temukan adanya RT, RW, kelurahan, kecamatan yang tidak sesuai,” papar Pramono.