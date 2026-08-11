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Pramono Anung Minta Presiden Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai Bulan Ini

Pramono Anung Minta Presiden Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai Bulan Ini
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Dua rangkaian kereta layang ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (23/12/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/tom.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan meresmikan operasional LRT Jakarta fase baru yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Manggarai dalam waktu dekat.

"Karena memang secara resmi saya sudah meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk beliau berkenan dan dapat meresmikan LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai,” kata Pramono di Balai Kota, Selasa.

Pramono pun berharap rute tersebut dapat diresmikan pada bulan ini.

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Kendati demikian, Pramono belum dapat memastikan tanggal peresmian LRT tersebut.

Pramono menyebut penentuan tanggal peresmian merupakan kewenangan pihak Istana Kepresidenan.

Saat ditanyai kabar bahwa peresmian LRT Jakarta akan dilakukan pada 26 Agustus 2026, Pramono tidak membenarkan maupun membantah tanggal tersebut.

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Ia kembali menegaskan bahwa jadwal resmi peresmian rute baru LRT Jakarta tersebut akan ditentukan oleh Istana.

Adapun LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai merupakan perpanjangan jalur LRT Jakarta yang menghubungkan Jakarta Utara hingga Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Presiden Prabowo meresmikan operasional LRT Jakarta fase baru yang menghubungkan rute Kelapa Gading-Manggarai.

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