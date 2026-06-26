Pramono Anung Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Juara Musim Depan
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk membawa klub ibu kota tersebut meraih gelar juara musim depan.
“Secara khusus, saya ingin mengapresiasi Mr. Shin Tae-yong. Mr. Shin Tae-yong, saya harap tahun depan, kota ini akan berulang tahun ke-500, tolong berikan kado spesial untuk kami,” kata Pramono dalam acara Jakarta Water Hero 2026 di Balai Kota, Jakarta, Jumat.
Di sisi kursi undangan, tampak Shin Tae-yong tersenyum dan menyanggupi permintaan Pramono tersebut.
Sebelumnya, Pramono sempat mengaku suasana hatinya memburuk sebab Persija Jakarta belum juga berhasil meraih gelar juara.
"Saya kalau lihat Diky (Ketua Umum Jakmania), langsung mood saya hilang karena nggak juara-juara, Pak, Persija-nya," ujar Pramono.
Meski demikian, menurut dia, penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru memberikan harapan baru bagi Persija.
Untuk itu, bagi Pramono, kehadiran Shin Tae-yong saat ini memberikan sedikit hiburan. Pramono pun berharap Persija dapat kembali berprestasi dalam beberapa tahun ke depan.
"Begitu sekarang sudah mendatangkan Shin Tae-yong, ada hiburan sedikit," tutur Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membawa klub ibu kota tersebut meraih gelar juara musim depan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Shin Tae Yong Ungkap Agenda Persija: Latihan Perdana 14 Juli, Ada Rencana TC ke Luar Negeri
- Rumor Transfer: Persija Segera Datangkan Bek Bosnia Kerim Memija?
- Regulasi U-23 Dihapus, Arlyansyah Pilih Adu Kualitas Demi Tembus Tim Utama Persija
- Persija Bakal Punya Jersei Baru, Ini Bocoran Desainnya
- Stasiun JIS Sudah Bisa Digunakan, Pramono: Kado untuk HUT Jakarta
- Kabar Baik untuk Jakmania, Jersei Baru Persija x Adidas Dibanderol Mulai Rp 350 Ribu