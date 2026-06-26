Pramono Anung Minta Shin Tae-yong Bawa Persija Juara Musim Depan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara langsung meminta pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong untuk membawa klub ibu kota tersebut meraih gelar juara musim depan.

“Secara khusus, saya ingin mengapresiasi Mr. Shin Tae-yong. Mr. Shin Tae-yong, saya harap tahun depan, kota ini akan berulang tahun ke-500, tolong berikan kado spesial untuk kami,” kata Pramono dalam acara Jakarta Water Hero 2026 di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

Di sisi kursi undangan, tampak Shin Tae-yong tersenyum dan menyanggupi permintaan Pramono tersebut.

Sebelumnya, Pramono sempat mengaku suasana hatinya memburuk sebab Persija Jakarta belum juga berhasil meraih gelar juara.

"Saya kalau lihat Diky (Ketua Umum Jakmania), langsung mood saya hilang karena nggak juara-juara, Pak, Persija-nya," ujar Pramono.

Meski demikian, menurut dia, penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru memberikan harapan baru bagi Persija.

Untuk itu, bagi Pramono, kehadiran Shin Tae-yong saat ini memberikan sedikit hiburan. Pramono pun berharap Persija dapat kembali berprestasi dalam beberapa tahun ke depan.

"Begitu sekarang sudah mendatangkan Shin Tae-yong, ada hiburan sedikit," tutur Pramono.