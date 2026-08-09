Pramono Anung Siapkan JIS Jadi Kandang Utama Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai markas besar dan kandang utama bagi klub Persija Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam mendukung Persija Jakarta tidak hanya sebatas janji.

Langkah konkret kini sedang berjalan untuk memastikan infrastruktur stadion siap menampung seluruh kebutuhan klub kebanggaan ibu kota tersebut.

"Pemerintah DKI secara sungguh-sungguh juga mempersiapkan Stadion Jakarta International Stadium atau JIS menjadi kandang utama atau kandangnya Persija," kata Pramono saat menghadiri Bank Jakarta x Persija Collaboration Kick Off sekaligus peluncuran situs baru Bank Jakarta di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Pramono menyebut Pemprov DKI tengah mempersiapkan berbagai aspek agar Persija dapat sepenuhnya menggunakan JIS sebagai markas pertandingan.

Menurutnya, dukungan terhadap Persija bukan hanya soal penyediaan stadion, tetapi juga memastikan kenyamanan, keamanan, akses transportasi, hingga pengelolaan agenda lain yang berlangsung di JIS.

Pramono mengungkapkan dirinya kerap berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan Persija dan kelompok pendukung klub tersebut.

Dalam komunikasi itu, salah satu hal yang sering dibahas adalah pengaturan penggunaan JIS agar tidak berbenturan dengan agenda lain, terutama konser, ketika Persija akan menghadapi pertandingan penting.