Pramono Anung Targetkan Pasar Baru Jadi Hub Baru dan Wisata Kuliner 24 Jam
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencanangkan rencana besar untuk mengubah kawasan bersejarah Pasar Baru menjadi pusat wisata kuliner 24 jam setelah proyek pembangunan MRT rute Monas–Harmoni rampung.
Tak hanya itu, Pram, sapaan akrabnya, menuturkan nantinya, kawasan Pasar Baru juga akan menjadi hub baru selain Blok M dan Kelapa Gading.
“Kami sedang menunggu penyelesaian MRT. Nanti, begitu MRT selesai sampai dengan Monas–Harmoni, maka kami persiapkan Pasar Baru menjadi hub baru, wisata kuliner 24 jam, yang kemudian saya sebut seperti Myeongdong di Korea,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat.
Dia memastikan nantinya, Pasar Baru akan ditata menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.
Selain Pasar Baru, kawasan Kota Tua dan Glodok juga akan diubah menjadi tempat tematik.
Pramono mengungkapkan kawasan Glodok akan dibuat seperti di China, sedangkan Kota Tua akan dibuat ala Eropa.
“Ada beberapa tempat yang berdekatan dengan Pasar Baru yang akan menjadi tempat-tempat tematik. Yang pertama adalah Glodok Pecinan, pasti akan mempunyai khas tersendiri. Yang terakhir di Kota Tua, pasti juga akan mempunyai khas tersendiri,” papar Pramono.
Dengan adanya tempat-tempat tematik tersebut, dia mengaku ingin menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya memiliki Blok M.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencanangkan rencana besar untuk mengubah kawasan bersejarah Pasar Baru menjadi pusat wisata kuliner 24 jam.
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