Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Calo Tiket Planetarium

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menepis adanya calo yang menjual tiket Planetariaum dengan harga yang lebih tinggi.

Pram, panggilan akrab Pramono Anung, menegaskan tidak ada calo tiket Planetarium.

“Enggak ada, enggak ada calo. Enggak mungkin ada calo,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Apabila memang terbukti terdapat calo yang menjual tiket Planetarium, Pramono akan meminta direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bertanggung jawab.

“Kalau ada calo, yang saya minta tanggung jawab dirut Jakpro. Saya sudah pesan wanti-wanti, enggak boleh ada calo,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial salah satu akun menawarkan tiket Planetarium seharga Rp 30.000 per tiket. Padahal, diketahui tiket Planetarium hanya Rp 10.000 per tiket.

Baca Juga: Gubernur Pramono Berharap Natal Dirayakan dengan Gembira dan Sederhana

Sejumlah warganet pun mengkritik akun media sosial (medsos) tersebut.

Warganet menilai praktik calo tersebut merupakan penyebab sulitnya masyarakat mendapatkan tiket Planetarium.