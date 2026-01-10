menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pramono Bakal Aktifkan Kembali JPO Sarinah, Ini Alasannya

Pramono Bakal Aktifkan Kembali JPO Sarinah, Ini Alasannya

Pramono Bakal Aktifkan Kembali JPO Sarinah, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait jembatan penyeberangan orang (JPO) Sarinah yang akan dibuka kembali.

Menurut Pramono, rencana pembukaan kembali JPO itu untuk mengakomodir masyarakat difabel.

“Jadi, JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Kebayoran Lama, pada Jumat (9/1).

Baca Juga:

Pramono mengaku sudah membaca pro-kontranya masyarakat termasuk oleh Koalisi Pejalan Kaki yang ingin agar penyeberangan tetap melewati pelican crossing.

Jalan kaki di bawahkan tetap dibuka kemudian di atas sebagai alternatif pilihan,” kata dia.

Dia menegaskan, meski JPO Sarinah diaktifkan kembali, pelican crossing tak akan ditutup.

Baca Juga:

“Jadi, tetap semua enggak ada yang ditutup,” tuturnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membongkar dan menutup JPO Sarinah dengan alasan estetika kota agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan gedung-gedung bersejarah tidak terhalang.

Pramono Anung buka suara terkait jembatan penyeberangan orang (JPO) Sarinah yang akan dibuka kembali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI