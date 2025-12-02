Pramono Bakal Hadiri Reuni 212 di Monas Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa dirinya bakal hadir dalam Reuni Akbar 212.
Reuni Akbar 212 sendiri bakal digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada (2/12) hari ini.
“Saya rencana hadir undangan (Reuni Akbar) 212,” kata Pramono Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (1/12).
Pramono membeberkan alasan dirinya bakal hadir dalam reuni tersebut.
Menurut dia, dirinya adalah gubernur bagi semua kalangan, sehingga wajib memenuhi undangan jika dirinya diundang.
“Saya ini gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” kata dia.
Sebelumnya, Humas Reuni 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa rencana reuni tersebut telah mendapatkan izin dari Pramono Anung.
Novel menyebutkan Pramono mendukung penuh agar reuni tersebut berjalan dengan lancar, tertib dan damai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa dirinya bakal hadir dalam Reuni Akbar 212.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Reuni 212 di Silang Monas Hari Ini, Berikut Sejumlah Ruas Jalan Berpotensi Terdampak
- 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni Akbar 212 di Monas
- Pramono Anung Lantik Uus Kuswanto Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
- Begini Alasan Pramono Melarang Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Jakarta
- Koalisi DMFI Dukung Pramono Perangi Perdagangan Daging Anjing & Kucing
- Pramono Anung Terbitkan Pergub Larangan Perdagangan Anjing dan Kucing