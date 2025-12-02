menu
Pramono Bakal Hadiri Reuni 212 di Monas Hari Ini
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa dirinya bakal hadir dalam Reuni Akbar 212.

Reuni Akbar 212 sendiri bakal digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada (2/12) hari ini.

“Saya rencana hadir undangan (Reuni Akbar) 212,” kata Pramono Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (1/12).

Baca Juga:

Pramono membeberkan alasan dirinya bakal hadir dalam reuni tersebut.

Menurut dia, dirinya adalah gubernur bagi semua kalangan, sehingga wajib memenuhi undangan jika dirinya diundang.

“Saya ini gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” kata dia.

Baca Juga:

Sebelumnya, Humas Reuni 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa rencana reuni tersebut telah mendapatkan izin dari Pramono Anung.

Novel menyebutkan Pramono mendukung penuh agar reuni tersebut berjalan dengan lancar, tertib dan damai.

