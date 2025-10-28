Pramono Bakal Membangun Rumah Sakit Tipe A di Lahan Sumber Waras

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal membangun rumah sakit baru di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lahan yang dimaksud terletak di area Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pembangunan di atas lahan seluas 3,6 hektare itu telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan lembaga negara.

“Waktu itu memang ada proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kami sudah menerima kepastian bahwa status penyelidikannya telah dihentikan sejak 2023,” ujar Gubernur Pramono di Jakarta Barat, pada Senin (27/10).

Dia menjelaskan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga telah ditindaklanjuti, sementara dua lainnya sudah memperoleh kejelasan hukum, termasuk penghentian penyelidikan oleh KPK.

“Sekarang nilai tanah di kawasan ini sudah meningkat signifikan. Dulu sempat disebut merugikan Rp 191 miliar, tapi kini nilai pasarnya mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Artinya, tak ada lagi alasan untuk membatalkan pembangunan,” jelasnya.

Menurut dia, Pemprov DKI akan segera memulai tahap perencanaan pembangunan rumah sakit bertipe A di lokasi tersebut.

Proyek ini juga akan diajukan agar masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat.