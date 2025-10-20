Pramono Bakal Pindahkan IKJ ke Kawasan Kota Tua

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta.

Pramono Anung Wibowo menjelaskan, alasan pemindahan IKJ itu karena Kota Tua merupakan sebuah kawasan warisan cagar budaya.

“Memang tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent-talent, seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini,” kata Pramono dikutip Minggu (19/10).

Politikus senior PDIP ini meyakini berpindahnya IKJ ke Kota Tua, akan membuat mahasiswa punya banyak ruang untuk menuangkan kreatifitas.

Dia juga menilai apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana pemindahan itu, maka IKJ dapat berkembang menjadi lebih baik.

Selain memindahkan IKJ, Pramono juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Kota Tua serta mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan tersebut.

“Tapi yang penting, sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan, dan rencananya di tahun 2027 itu MRT yang di atas, tadi yang masih dibangun sampai dengan Kota sebenarnya udah bersih, termasuk jalan-jalannya, semuanya konsentrasi di bawah,” jelas Pramono.

Dia menambahkan rencana tersebut dapat dilaksanakan mulai 2027 hingga 2029, sehingga kawasan itu lebih tertata dan berkembang, sesuai harapan Pemprov Jakarta.(antara/jpnn)