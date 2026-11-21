jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 Rp6.136.941 atau mengalami kenaikan 7,1 persen dibandingkan 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat (20/11).

Pramono Anung menyatakan pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2027.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11).

Pram, panggilan akrab Pramono Anung, mengatakan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tidak akan membuat semua pihak, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha, senang.

Namun demikian, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengambil jalan tengah agar besaran upah yang ditetapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub (peraturan gubernur) mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," jelas Pramono.

Dia menuturkan Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.