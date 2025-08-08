Pramono Bangun Taman Bendera Pusaka, Ada Lapangan Padel Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bakal dilengkapi berbagai fasilitas.

Taman itu akan menjadi kawasan terpadu yang menghubungkan tiga taman legendaris, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.

Hal itu dikatakan Pramono saat meletakkan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Taman Langsat, Jalan Barito, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/8).

Menurutnya, taman tersebut dilengkapi sarana olahraga mulai dari jogging track, padel, hingga tenis yang dapat diakses secara gratis.

“Yang dibangun adalah kurang lebih 5,6 hektare dan di sana ada jogging track, nanti ada lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, pedal, jogging tracknya kurang lebih 1,2 kilometer,” ungkap Pramono.

Selain itu, taman juga bakal digunakan untuk mengatur banjir dengan agar mengurangi dampak ke lingkungan sekitar.

“Di tempat itu selalu banjir. Maka dengan demikian apa yang akan menjadi manfaat buat lokasi yang sekarang menjadi lokasinya Taman ASEAN atau Blok M yang pertama adalah penanganan banjir,” jelasnya.

Pramono Anung menambahkan, revitalisasi Taman Bendera Pusaka dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).