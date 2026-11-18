jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota Universitas Indonesia.

Pramono menjelaskan persoalan pengelolaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) merupakan hal yang berbeda dengan program Sekolah Rakyat.

“Hal yang berkaitan dengan hutan kota ini adalah hal yang benar-benar berbeda, maka saya begitu kaget ketika kemudian apa menjadi yang seperti ini,” ujar Pramono di Jakarta Timur, pada Selasa (17/11).

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Dia mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta.

Kedua lokasi tersebut berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar dua hektare.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta dihubungi pihak UI terkait tingginya biaya pengelolaan hutan kota tersebut.

UI kemudian menanyakan kesediaan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu mengelola kawasan itu.

“Jadi sebenarnya tidak ada urusan dengan apa yang lain-lain,” tuturnya.