JPNN.com » Daerah » Pramono Beri Tenggat Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel pada Januari

Pramono Beri Tenggat Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel pada Januari

Pramono Beri Tenggat Adhi Karya untuk Bongkar Tiang Monorel pada Januari
Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tiang monorel yang mangkrak di ibu kota harus dibongkar pada awal tahun depan.

Hal itu dikatakan merespons soal tiang monorel yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun. 

“Januari dimulai (pembongkaran),” ucap Pramono di M Bloc, Jakarta Selatan, pada Senin (27/10).

Pramono menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakrta mempersilakan PT Adhi Karya untuk membongkar tiang-tiang yang berdiri di Rasuna Said dan Senayan itu.

Bila PT Adhi Karya tak membongkarnya, Pemprov DKI bakal menghancurkan tiang tersebut.

“Kalau Adhi Karya enggak bisa membongkar, kami yang akan bongkar. Kan sudah kurang baik apa? Kami kasih kesempatan duluan kalau enggak bisa, kami yang bongkar,” jelasnya.

“Dan kalau sudah kami yang bongkar, nanti kami taruh silakan diambil kan begitu,” tambah Pramono.

Adapun, proyek monorel Jakarta pertama kali dibangun pada 2004 pada masa Gubernur Sutiyoso.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tiang monorel yang mangkrak di ibu kota harus dibongkar pada awal tahun depan oleh Adhi Karya.

