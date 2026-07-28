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Pramono Bertemu Teddy di Kantor Seskab, Apa yang Dibahas?

Pramono Bertemu Teddy di Kantor Seskab, Apa yang Dibahas?
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Kantor Setkab, pada Senin (27/7). Foto: dokumentasi akun Instagram Pramono Anung

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Senin (27/7).

Dalam video yang dibagikan di akun Instagram resmi @pramonoanung, dirinya tampak mendatangi kantor Teddy. Keduanya terlihat berjabat tangan dan berpelukan akrab.

Menurut Pramono, keduanya bertemu untuk berdiskusi langkah-langkah strategis mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

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“Kami membahas pengembangan ruang terbuka hijau, penguatan transportasi publik melalui MRT dan LRT, revitalisasi kawasan, hingga percepatan berbagai proyek strategis,” ucap Pramono.

Proyek-proyek itu dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya bertemu Teddy, Pramono mengaku terharu saat mendatangi kantor Sekretariat Kabinet. Politikus PDI Perjuangan itu bilang bahwa kantor Setkab terasa hangat.

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Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat Pramono pernah menjabat sebagai Seskab selama 10 tahun.

“Saya bertemu kembali dengan rekan-rekan yang pernah bekerja bersama saya selama hampir 9 tahun, saat saya mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet pada 2015-2024. Senang bisa melepas rindu dan bersilaturahmi kembali,” jelasnya. (dit/jpnn)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu dengan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pada Senin (27/7).


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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