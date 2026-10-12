Pramono Buka Suara soal Tuduhan Petugas Satpol PP Bentrok dengan Pekerja Proyek

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai viralnya bentrok antara petugas Satpol PP jajarannya dan sejumlah pekerja proyek di Bulungan, Jakarta Selatan.

Pramono menjelaskan bahwa dia mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Satpol PP DKI mengenai peristiwa tersebut.

Mulanya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menertibkan parkir liar di kawasan Bulungan tersebut dengan cara mencabut pentil roda.

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“Supaya orang tidak parkir sembarangan, tetapi dalam suasana itu kemudian ada yang memprovokasi, terutama bagi para pekerja yang ada di tempat itu,” ucap Pramono di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Senin (12/10).

Menurut Pramono, akibat provokasi itu mengakibatkan bentrokan awal antara petugas Dishub dengan para pekerja bangunan.

Petugas Dishub disebut mundur, tetapi masih ada pekerja bangunan yang mengejar.

“Termasuk Satpol PP yang kemudian dipukul, dihantam pakai helm, dan Satpol PP tersebut akhirnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Kelurahan Selong dan menerima 6 jahitan,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kejadian sebenarnya bukan seperti yang beredar di media sosial mengenai Petugas Satpol PP yang hendak menertibkan pedagang makanan.