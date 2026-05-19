Pramono Gagas LRT Jakarta Tembus PIK2-Bandara Soetta, Semoga Idenya Lekas Terlaksana

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewacanakan pengembangan jalur Lintas Rek Terpadu (LRT) Jabodebek menjangkau kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.

Mas Pram -panggilan kondangnya- melontarkan wacana itu saat meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong di kawasan PIK, Jakarta Utara, pada Minggu lalu (17/5).

Menurut Pramono, kawasan utara Jakarta membutuhkan dukungan transportasi publik yang makin terintegrasi. Untuk itu, salah satu opsi yang dikaji ialah memperpanjang jalur LRT dari Velodrome di Jakarta Timur ke kawasan PIK 2.

Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku telah membicarakan soal hal tersebut dengan petinggi Agung Sedayu Group (ASG). ASG merupakan perusahaan pengembang kawasan PIK dan PIK2.

“Tadi saya bisik-bisik kepada CEO Agung Sedayu, mungkin sudah waktunya untuk dibuka LRT dari Velodrome sampai dengan tempat ini,” kata Pramono.

Mantan sekretaris kabinet itu menjelaskan pengembangan LRT Jakarta tidak hanya dilihat sebagai pembangunan jalur baru. Lebih dari itu, proyek tersebut menjadi bagian dari rencana besar membentuk jaringan transportasi publik yang tersambung dalam satu loop.

Pramono menyebut trase LRT Jakarta hingga kawasan Ancol sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Namun, pengerjaan yang saat ini sedang berjalan masih berfokus pada sambungan Velodrome-Manggarai.

Jalur Velodrome-Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 kilometer yang dilengkapi 11 stasiun LRT. Nilai investasinya sekitar Rp11,5 triliun.