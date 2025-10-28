Pramono Gelar Ratas Besok, Bahas Infrastruktur Rusak di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat terbatas (ratas) membahas berbagai persoalan infrastruktur yang rusak di Jakarta. Rapat yang direncanakan digelar besok tersebut, salah satunya membahas jalan beda tinggi di Jakarta Utara.

"Besok kami akan secara khusus mengadakan rapat terbatas yang berkaitan dengan kasus-kasus yang kemarin kami lihat di Jakarta Utara (jalan rusak)," kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menanggapi sejumlah laporan masyarakat terkait infrastruktur, termasuk kerusakan fasilitas umum dan jembatan yang belum rampung.

Dia ingin seluruh kasus serupa di berbagai wilayah Jakarta mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta.

"Saya ingin yang seperti itu juga menjadi perhatian dari Balai Kota. Termasuk jembatan ataupun apa yang belum selesai akan saya selesaikan," ujar Pramono.

Sebelumnya, pada Senin (27/10), Pramono meninjau jalan beda tinggi yang kerap membuat kendaraan terperosok di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).

Jalan yang dibangun pihak swasta itu mangkrak sejak 2016. Pramono mengecek Jalan Inspeksi Kali Duri, Penjaringan, Jakarta Utara, bersama Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

Jalan itu tampak tinggi di salah satu sisi. Kondisi tersebut kerap dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan.