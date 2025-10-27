menu
Pramono Gratiskan Sewa Kios Selama 6 Bulan untuk Pedagang Sentra Fauna Lenteng Agung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, pada Senin (27/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bakal menggratiskan sewa untuk 125 kios di Sentra Fauna Lenteng Agung selama 6 bulan.

Saat ini para pedagang di Sentra Fauna Lenteng Agung berasal dari Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dipindahkan.

“Dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama enam bulan, baik itu kios maupun airnya,” ucap Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, pada Senin (27/10).

Menurut dia, gratis sewa kios itu sudah termasuk untuk bayaran air.

Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan para pedagang yang akan beradaptasi di tempat berdagang baru.

“Karena saya tahu pasti dua sampai tiga bulan pertama itu berat sekali, harus sosialisasi, tapi di situ karena dekat dengan stasiun Lenteng Agung sehingga lokasinya cukup baik,” tuturnya.

Politikus senior PDI Perjuangan itu mengaku banyak pedagang luar yang juga ingin menempati Sentra Fauna Lenteng Agung.

Namun, dia memprioritaskan agar 125 kios tersebut ditempati oleh pedagang Pasar Barito yang dipindahkan.

