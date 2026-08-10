Pramono Ingin Transportasi Warga Kepulauan Seribu Lebih Mudah dan Efisien

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengelolaan transportasi laut hingga mencakup wilayah Kepulauan Seribu bakal dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027.

Selama ini pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Menurut Pramono, mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien.

"Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta," kata Pramono di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Dia memutuskan itu sebagai langkah strategis dalam memperbaiki sistem transportasi antara daratan dan kepulauan di DKI Jakarta.

Pramono mengatakan masyarakat Kepulauan Seribu berhak mendapatkan akses dan fasilitas transportasi publik yang setara dengan warga di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

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"Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Kepulauan Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Kepulauan Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," tuturnya.

Pramono memastikan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempermudah perjalanan warga dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu.