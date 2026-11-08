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Pramono Instruksikan Pengerjaan Jalan Layang Muara Karang Rampung 3 Bulan

Pramono Instruksikan Pengerjaan Jalan Layang Muara Karang Rampung 3 Bulan
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Gubernur Pramono Anung menargetkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB Muara Karang, Jakarta Utara, rampung dalam waktu maksimal tiga bulan. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB Muara Karang, Jakarta Utara, rampung dalam waktu maksimal tiga bulan.

Proyek yang telah dibangun sejak era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut tak kunjung selesai hingga akhirnya kembali mendapat perhatian di era Pramono.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan persoalan komunikasi dan kepercayaan menjadi salah satu penyebab proyek tersebut tidak kunjung dilanjutkan.

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Menurut dia, tidak adanya komunikasi yang baik membuat penyelesaian proyek terhambat meskipun pembangunan sudah dimulai sejak bertahun-tahun lalu.

“Kenapa hal sederhana? Komunikasi. Dan juga tidak ada trust, percaya. Begitu gubernur yang sebelumnya yang membangun di era Pak Ahok yang belum selesai, enggak ada yang melanjutkan,” ucap Pramono dalam siaran persnya, Minggu (8/11).

Dia mengatakan dirinya telah turun tangan membuka kembali ruang komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

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Eks Sekretaris Kabinet itu kemudian menugaskan Asisten Pembangunan untuk memimpin langsung proses penyelesaian proyek, tidak lagi menyerahkannya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Langkah tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog sekaligus mencari titik temu antara pemerintah dan pihak kontraktor.

Gubernur Pramono Anung menargetkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB Muara Karang, Jakarta Utara, rampung dalam waktu maksimal tiga bulan.

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