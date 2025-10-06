Pramono Janji Tak Pangkas Anggaran KJP-KJMU Meski Dana Transfer Dipangkas Pempus

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan memangkas anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di 2026.

Kedua anggaran tersebut tak terkena pemangkasan dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat untuk DKI Jakarta, yang dipotong Rp 15 triliun pada 2026.

“Saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Senin (6/10).

“Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta bakal mengefisiensi sejumlah anggaran dan program lainnya.

Pramono menuturkan, efisiensi yang dilakukan berkaitan dengan perjalanan dinas hingga anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama.

“Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku Pemprov DKI Jakarta patuh dan taat akan keputusan Pemerintah Pusat yang memangkas anggaran untuk 2026.