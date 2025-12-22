menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pramono Janjikan Beri 3 Insentif untuk Buruh, Dari Transportasi Hingga Pangan Murah

Pramono Janjikan Beri 3 Insentif untuk Buruh, Dari Transportasi Hingga Pangan Murah

Pramono Janjikan Beri 3 Insentif untuk Buruh, Dari Transportasi Hingga Pangan Murah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (22/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal memberikan sejumlah insentif tambahan untuk meringankan beban buruh di ibu kota.

Pramono menuturkan akan ada tiga insentif yang diberikan kepada para buruh mulai dari transportasi hingga pangan murah.

“Kami sudah memutuskan memberikan insentif kepada buruh. Pertama terkait transportasi, kemudian kebutuhan air bersih melalui PAM Jaya yang bisa disubsidi, termasuk juga kesehatan dan pangan murah,” kata politikus PDI Perjuangan itu di Balai Kota DKI, pada Senin (22/12)

Baca Juga:

Menurut dia, langkah itu dilakukan karena pemerintah memahami kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan dukungan.

Pramono berharap, berbagai subsidi tersebut bisa menjadi solusi sekaligus mendorong proses perundingan mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) antara buruh, Pemprov DKI, dan pengusaha berjalan cepat dan tuntas.

“Mudah-mudahan dengan subsidi dan atensi Pemprov DKI ini, penyelesaian perundingan bisa segera dilakukan,” kata dia.

Baca Juga:

Eks Sekretaris Kabinet itu menegaskan hari ini menjadi kesempatan terakhir bagi Dewan Pengupahan untuk menyepakati besaran upah dengan melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah provinsi.

“Acuannya adalah PP 49 Tahun 2025 dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9,” ungkap Pramono. (mcr4/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Gubernur Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB demi Majukan Betawi

Pramono menuturkan akan ada tiga insentif yang diberikan kepada para buruh mulai dari transportasi hingga pangan murah.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI