jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memenuhi undangan Pemerintah Australia untuk berkunjung ke Sydney dan Canberra pada 23 hingga 26 November 2026.

Undangan tersebut disampaikan secara resmi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia, Roderick Brazier, melalui surat tertanggal 7 Oktober 2026.

Pramono mengatakan undangan sudah beberapa kali disampaikan dalam audiensi dan dirinya memenuhi undangan tersebut.

“Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta, terutama dalam transportasi publik, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” ujar Pramono, pada Senin (23/11).

Kunjungan mencakup pertemuan bilateral di Canberra dengan Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Senator Don Farrell, hingga Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Matt Thistlethwaite.

Di Sydney, Pramono juga dijadwalkan bertemu Premier New South Wales Chris Minns dan jajaran Pemerintah Negara Bagian NSW, serta mengunjungi Sydney Metro untuk membahas penyampaian infrastruktur transportasi publik.

Baca Juga: Pramono Bakal Tindak Perusahaan yang Tak Terapkan UMP Jakarta 2027

Agenda lainnya meliputi roundtable bisnis dengan pelaku usaha dan investor Australia yang memiliki kepentingan di Indonesia, kemudian engagement pendidikan berupa kuliah umum dan/atau seminar di University of New South Wales (UNSW) atau Lowy Institute di Sydney serta Australian National University (ANU) di Canberra.

Kerja sama pendidikan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Jakarta, termasuk membuka peluang kolaborasi yang relevan bagi program beasiswa LPDP Jakarta 2027.