Pramono Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Kemacetan Jakarta, Kecuali TB Simatupang

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan layanan Transjabodetabek telah berhasil mengurai kemacetan di Jakarta.

Terlebih saat layanan Transjabodetabek diperbanyak ke berbagai wilayah penyangga di sekitar Jakarta.

Pramono menyebut sempat dianggap remeh ketika membuka layanan Transjabodetabek dengan rute Alam Sutera-Blok M pada April 2025.

Kebijakan itu dinilai sejumlah pihak tidak akan memberikan banyak pengaruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Saya jadi ingat ketika bersama-sama dengan Pak Gubernur (Banten), kami mulai yang pertama Transjabodetabek dari Alam Sutera ke Blok M. Pada waktu itu orang pasti memandang sebelah mata," ucap Pramono, pada Selasa (9/9).

Namun, eks Sekretaris Kabinet itu mengaku tak menyerah dengan anggapan dari sejumlah pihak tersebut.

Dia lanjut membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek, yaitu rute Vida Bekasi-Cawang Sentral, PIK 2-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, Bogor-Blok M, dan Bekasi-Dukuh Atas.

"Sampai orang bercanda, dari mana saja kok ke Blok M?" kata dia.