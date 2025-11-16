Pramono Lepas Peserta Teladan City Rally 2025: Indeks Kota Global Bisa Naik

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melepas peserta Teladan Metropolitan City Rally 2025, yang sekaligus menjadi putaran final Kejurnas City Rally, di Senayan City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (16/11).

Kegiatan yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta bersama Ikatan Alumni SMAN 3 Jakarta ini diikuti oleh sekitar 200 kendaraan roda empat.

Pramono menyambut baik kegiatan yang digelar IMI DKI Jakarta bersama Ikatan Alumni SMAN 3 Jakarta. Ia menilai ajang seperti ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan peringkat global kota Jakarta.

"Saudara-saudara sekalian, kegiatan-kegiatan yang seperti ini sangat memberikan kontribusi untuk membuat Jakarta terus terang aja indeks kota globalnya bisa naik. Maka support tourism betul-betul saya memberikan dukungan sepenuhnya," kata Pramono dalam sambutannya.

Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih siap mengatur rekayasa lalu lintas saat menggelar kegiatan besar, termasuk penutupan jalan seperti saat Jakarta International Marathon.

"Sejak saya memimpin Jakarta saya tutup. Dua hari juga enggak apa-apa dan ternyata enggak ada protes juga dari masyarakat karena dilakukan pagi hari dan tertib. Pukul 09.00 WIB sudah rapi," jelasnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut membuat Pemprov DKI semakin terlatih menyelenggarakan kegiatan secara tertib sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengapresiasi penyelenggaraan acara oleh alumni SMAN 3 Jakarta, yang disebutnya sebagai salah satu sekolah melegenda di ibu kota.