Pramono Perpanjang Modifikasi Cuaca di Jakarta hingga Awal Februari
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga satu bulan penuh.
Kebijakan tersebut diambil lantaran curah hujan tinggi yang masih terjadi di Jakarta dan wilayah sekitarnya yang diprediksi hingga awal Februari.
Pramono mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran OMC untuk satu bulan penuh selama operasi tersebut masih dibutuhkan dalam upaya penanganan banjir.
“Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta memang sudah mengalokasikan untuk satu bulan penuh anggarannya. Jadi kalau memang masih diperlukan, kami akan melakukan OMC,” ucap Pramono, pada Selasa (27/1).
Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bakal terus menggelar OMC bila masih dibutuhkan.
Pelaksanaan OMC sendiri telah dimulai sejak pertengahan Januari lalu yang kemudian diperpanjang hingga 27 Januari.
Menurut Pramono, dampak dari operasi tersebut cukup terasa terhadap kondisi cuaca di Jakarta karena bisa mengurangi intensitas hujan.
“Kalau hari ini tadi pagi jam 07.00 pagi tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini,” kata dia.
Kebijakan tersebut diambil lantaran curah hujan tinggi yang masih terjadi di Jakarta dan wilayah sekitarnya yang diprediksi hingga awal Februari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerhati Sebut Upaya Pramono Anung Atasi Banjir Jakarta Sudah Tepat
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 27 Januari, Merata Pagi hingga Malam
- Dadiyono Apresiasi Bantuan Sudin Sosial untuk Korban Banjir Petogogan
- Pramono Optimistis Bank Jakarta Bakal IPO Tahun Depan
- Konser BTS Diupayakan Digelar di JIS, Pramono Anung Beri Penjelasan
- Pramono Bawa Pesan Penting soal PJJ dan WFH, Simak