Pramono Perpanjang Modifikasi Cuaca di Jakarta hingga Awal Februari

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga satu bulan penuh.

Kebijakan tersebut diambil lantaran curah hujan tinggi yang masih terjadi di Jakarta dan wilayah sekitarnya yang diprediksi hingga awal Februari.

Pramono mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran OMC untuk satu bulan penuh selama operasi tersebut masih dibutuhkan dalam upaya penanganan banjir.

“Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta memang sudah mengalokasikan untuk satu bulan penuh anggarannya. Jadi kalau memang masih diperlukan, kami akan melakukan OMC,” ucap Pramono, pada Selasa (27/1).

Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bakal terus menggelar OMC bila masih dibutuhkan.

Pelaksanaan OMC sendiri telah dimulai sejak pertengahan Januari lalu yang kemudian diperpanjang hingga 27 Januari.

Menurut Pramono, dampak dari operasi tersebut cukup terasa terhadap kondisi cuaca di Jakarta karena bisa mengurangi intensitas hujan.

“Kalau hari ini tadi pagi jam 07.00 pagi tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini,” kata dia.