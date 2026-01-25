Pramono: Pindah ke Rusun Jadi Solusi Warga Rawa Buaya Agar Tak Kebanjiran Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pindah ke rumah susun (rusun) menjadi solusi jangka menengah bagi warga Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, agar terhindar dari banjir di masa mendatang.

"Tidak mungkin hanya pakai pompa memindahkan air. Solusinya jangka menengah mereka harus mau untuk dibangunkan rumah susun dan tempat itu (tinggal lama) kemudian dilakukan perbaikan," kata Pramono, Minggu.

Menurut dia, jumlah pengungsi di Rawa Buaya paling banyak dibandingkan di wilayah Jakarta lainnya.

Saat berkunjung ke lokasi pengungsian warga Rawa Buaya pada Sabtu (24/1), Pramono sudah menawarkan solusi tersebut.

Pada Minggu ini, BPBD DKI mencatat sebanyak 131 kepala keluarga atau 480 jiwa berada di lokasi pengungsian. Sementara banjir di Rawa Buaya sudah surut.

Selain Rawa Buaya, sejumlah wilayah di Jakarta Barat diketahui terdampak banjir cukup parah. Kondisi tersebut dipengaruhi kiriman air dari wilayah hulu, terutama dari Tangerang dan Tangerang Selatan, melalui sejumlah sungai, seperti Sungai Angke, Pesanggrahan, dan Mookervart yang bermuara di Cengkareng Drain.

Permukaan air di Cengkareng Drain sudah mengalami penurunan dari 350 menjadi 315, sementara batas aman berada di angka 310.

Di sisi lain, banjir yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh curah hujan ekstrem yang mencapai rata-rata 200 milimeter per hari, bahkan hingga 260 milimeter di beberapa titik.