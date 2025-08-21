Pramono Putihkan 1.897 Ijazah Siswa Jakarta yang Tertahan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan 1.897 Pemutihan Ijazah kepada siswa yang sudah lulus.

Menurut Pramono, bantuan pemutihan itu merupakan Tahap IV Tahun 2025 yang akan diberikan sebanyak 3 gelombang. Anggaran yang digunakan senilai Rp 7,69 miliar.

“Sampai dengan sekarang ini bantuan untuk pemutihan ijazah bagi warga Jakarta yang sudah terbagikan 3.212, kurang lebih nilainya Rp 12 miliar lebih sedikit,” ucap Pramono di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Kamis (21/8).

Selain memberikan ijazah, Pemerintah DKI Jakarta juga mengajak 1.102 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk melakukan wisata edukasi atau edutrip.

Pramono menuturkan bahwa dirinya ingin para penerima edutrip merasakan pengalaman mengunjungi tempat-tempat wisata edukasi seperti museum, taman, hingga perpustakaan.

“Saya yakin dulu pasti tidak pernah terbayangkan karena pengalaman saya ketika turun ke bawah, banyak anak-anak Jakarta yang memang betul-betul belum pernah melihat fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku prihatin karena sejumlah anak yang belum pernah merasakan tempat wisata salah satunya Taman Impian Jaya Ancol.

“Saya sampaikan kepada birokrasi pemerintahan di Bali Kota, saya ingin anak-anak Jakarta bisa menikmati fasilitas yang dimiliki oleh Jakarta untuk apa? Untuk membuka wawasan bagi yang bersangkutan,” kata dia. (mcr4/jpnn)