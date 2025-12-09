Pramono Relokasi Warga Lahan TPU Menteng Pulo ke Jagakarsa, Gratiskan Sewa 6 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi merelokasi warga yang sebelumnya menempati lahan TPU Menteng Pulo II.

Sebanyak 137 kepala keluarga (KK) direlokasi ke hunian baru di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Relokasi itu karena Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi lahan TPU Menteng Pulo II sekaligus mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota.

“Saya menyambut baik upaya jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembalikan fungsi lahan TPU Menteng Pulo. Alhamdulillah, warga yang terdampak telah direlokasi dan mendapatkan fasilitas rumah susun di Jagakarsa,” ujar Pramono, pada Selasa (9/12).

Masyarakat yang pindah mendapatkan fasilitas bebas sewa selama enam bulan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam masa transisi.

“Ketika dipindahkan, pasti ada kesulitan di awal. Karena itu, kami bebaskan biaya sewa selama enam bulan. Saya juga meminta agar anak-anak yang direlokasi segera difasilitasi untuk mendapatkan sekolah di sini,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempercepat penyediaan ruang pemakaman melalui skema pengembalian fungsi lahan.

Fokus utama diarahkan pada penataan kembali area-area pemakaman yang selama ini beralih fungsi atau ditempati tidak sesuai peruntukan.