Pramono Sebut JRF dan Konser Ye di Jakarta Beri Dampak Ekonomi Rp625 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan dampak ekonomi dua event besar, yakni Jakarta Running Festival (JRF) dan Konser Ye (Kanye West) mencapai Rp625 miliar.
Dia memerinci, dampak ekonomi JRF mencapai setelah dihitung oleh tim Asisten Keuangan Pemerintah DKI Jakarta, mencapai Rp175 miliar.
Perputaran ekonomi itu termasuk karena adanya keterlibatan 49 UMKM dan 130 brand dalam race expo.
“Yang menggembirakan adalah ketika berlangsung Jakarta Running Festival dalam waktu dua hari, dua-duanya dalam kondisi udara yang cukup nyaman,“ ucap Pramono, pada Senin (26/10).
Sementara dampak konser dari Ye, untuk penjualan tiket mencapai Rp328 miliar.
“Memang Ye ini memberikan dampak yang lebih, angkanya kurang lebih Rp450 miliar. Kalau dijumlahkan kurang lebih Rp625 miliar,” kata dia.
Pramono meyakini bahwa dampak ekonominya lebih dari Rp625 miliar karena ada aktivitas di masyarakat yang kemungkinan tak terhitung.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perhotelan, kemudian belanja di mal dan sebagainya akibat dampak ini yang bisa dihitung angkanya kurang lebih seperti itu,” tuturnya. (dit/jpnn)
Pramono Anung menyebutkan dampak ekonomi dua event besar, yakni Jakarta Running Festival (JRF) dan Konser Ye (Kanye West) mencapai Rp625 miliar.
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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