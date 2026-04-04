Pramono Sebut Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur Sebanyak 72 Orang

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan korban siswa yang keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur mencapai 72 orang.

Jumlah korban tersebut diduga setelah menyantap MBG dari SPPG Pondok Kelapa II, Jakarta Timur.

Hal itu berdampak pada siswa di empat sekolah, yakni SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

“Hingga saat ini, jumlah korban yang dirawat di tiga rumah sakit, yaitu RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum, tercatat sebanyak 72 orang. Ada beberapa yang sempat datang, tetapi tidak perlu dirawat dan sudah diperbolehkan pulang,” ucap Pramono dikutip dari rilis resmi.

Pramono menjelaskan gejala yang dialami siswa yang menjadi korban meliputi demam, mual, muntah, dan diare.

“Namun, saat ini kondisi para pasien relatif stabil. Kami berharap proses pemulihan dapat berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga anak-anak dapat kembali beraktivitas,” kata dia.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan kondisi para siswa, baik yang masih menjalani perawatan inap maupun observasi, guna memastikan seluruh penanganan berjalan maksimal hingga mereka pulih.

Selain memastikan layanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait langkah penanganan lanjutan.