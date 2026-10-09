Pramono Targetkan Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulo Gadung Rampung pada 2027

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading-Pulo Gadung rampung pada 2027. Dia meminta jajaran terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.

Jalur sepanjang 1,8 kilometer itu disiapkan sebagai akses alternatif untuk memperkuat konektivitas Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Proyek ini telah direncanakan sejak 2006 dan mulai dikerjakan pada 2009. Pramono meminta kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang memiliki manfaat besar bagi mobilitas warga.

“Tempat-tempat yang belum selesai dan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kota, terutama transportasi, harus diprioritaskan untuk diselesaikan, termasuk jalan ini dan jalan di Pasar Minggu, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Pramono saat meninjau jalan itu, Jumat (9/10).

Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulo Gadung menjadi salah satu ruas yang terhubung dengan pintu masuk dari Bekasi ke Jakarta, sekaligus menghubungkan kawasan Rumah Sakit Gading Pluit dengan Terminal Pulo Gadung.

Setelah seluruh konstruksi selesai, ruas tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan jalur baru dan memperlancar pergerakan antarkawasan.

Selain jalan tembus, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan penataan infrastruktur di kawasan Kelapa Gading. Penanganan mencakup fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah serta perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak atau bergelombang, termasuk di sekitar Bundaran Kelapa Gading.

“Dengan penataan ini, mudah-mudahan Jakarta menjadi makin baik dan juga kemacetan di Jakarta juga berkurang secara signifikan,” kata dia. (dit/jpnn)