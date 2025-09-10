Pramono Targetkan Rute MRT Tersambung ke Tangerang 5 Tahun Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menargertkan perpanjangan rute MRT Jakarta dari Lebak Bulus hingga ke wilayah Tangerang, Banten. Pramono berharap perpanjangan rute ke salah satu daerah penyangga itu akan terwujud lima tahun dari sekarang ini.

"Saya membayangkan, misalnya 4-5 tahun ke depan sudah memulai tersambung dari Pondok Labu sampai dengan Banten. Apakah ke Tangerang atau Tangerang Selatan," ucap Pramono di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta memang terus melakukan pembenahan layanan transportasi publik.

Adapun, saat ini Pemprov Jakarta tengah membangun jalur MRT Jakarta fase 2A dengan rute Bundaran HI menuju Kota. Dia menargetkan rute MRT itu bakal selesai dibangun pada 2027.

"Tahun 2029 akan selesai sampai Ancol. Nah, kalau sebelum Ancol selesai, kami mulai rute baru yang dari Banten. Menurut saya, ini akan menjadi sebuah kemajuan transportasi yang ada di Jakarta," ungkapnya.

Pramono lalu memamerkan capaian Jakarta yang kini masuk dalam deretan kota dengan transportasi umum terbaik di dunia versi Time Out.

Jakarta, oleh majalah perjalanan asal Inggris itu, ditempatkan pada urutan ke-17 sebagai kota dengan layanan angkutan umum terbaik secara global.

"Ketika Time Out sebuah lembaga yang kredibel melakukan survei 18 ribu lebih di 50 negara mengenai transportasi umum, Jakarta sekarang nomor 17 dan di ASEAN, Jakarta hanya kalah dengan Singapura," tutur politikus senior PDI Perjuangan itu. (mcr4/jpnn)