Pramono Targetkan Stasiun KRL JIS Rampung Mei: Jadi Kado HUT Jakarta

Pramono Targetkan Stasiun KRL JIS Rampung Mei: Jadi Kado HUT Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) rampung sepenuhnya pada Mei 2026.

Pengoperasian stasiun ini dijadwalkan mulai Juni 2026, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni.

"Bulan Mei ini, mudah-mudahan KRL untuk JIS juga sudah selesai. Sehingga dengan demikian, bulan Juni menjadi kado ulang tahun untuk Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Adapun pengerjaan proyek kolaborasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut difokuskan pada pembangunan stasiun di sisi utara stadion yang memanfaatkan lintasan rel eksisting peninggalan masa lalu.

Selama ini, kata Pramono, para penonton yang menggunakan kereta komuter terpaksa turun di Stasiun Ancol atau Tanjung Priok.

Setelah itu, mereka masih harus menyambung perjalanan beberapa kilometer lagi menggunakan angkot maupun ojek daring.

Oleh karenanya, pembangunan stasiun KRL ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat menuju JIS.

“Orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah,” ujar Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan Stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) rampung sepenuhnya pada Mei 2026.

