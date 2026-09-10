Pramono Targetkan Tanam Kabel 6.500 Km dalam 5 Tahun

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan bakal menanam ke dalam tanah kabel sepanjang 6.500 kilometer yang masih berada di permukaan dalam 5 tahun ke depan.

Hal itu dia katakan Pramono saat meninjau pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis (10/9).

Langkah tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025.

“Saya menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, seluruh kabel udara di Jakarta dapat diturunkan sepenuhnya demi mengubah wajah ibu kota secara signifikan,” ucap Pramono.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta yang ingin berpartisipasi merelokasi SJUT.

“Skema bisnisnya menjanjikan dan payung hukumnya telah rampung, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi swasta agar percepatan ini menjadi gerakan bersama demi kenyamanan seluruh warga,” kata dia.

Pramono menuturkan ada dua jenis kabel yang banyak menghiasi langit saat ini, yakni kabel komunikasi dan listrik.

Namun, kabel yang sudah bisa diturunkan adalah yang berkaitan dengan komunikasi.