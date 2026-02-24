Pramono Tegaskan Aturan, Lapangan Padel di Area Perumahan Hanya Sampai Jam 8 Malam
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat aturan baru tentang olahraga padel di ibu kota.
Salah satunya, yakni untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, meski telah memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atau izin, maksimum waktu operasional adalah pukul 20.00 WIB.
Politukus PDI Perjuangan itu meminta para wali kota, camat, dan jajaran lainnya untuk bernegosiasi dengan warga sekitar mengenai lapangan padel yang sudah memiliki PBG, tetapi berada di tempat perumahan.
“Dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 8 malam,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota, pada Selasa (24/2).
Bila lapangan padel di area perumahan menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang mengganggu masyarakat, maka lapangan padel yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara.
“Pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada,” kata dia.
Pramono menegaskan bahwa lapangan padel yang berada di aset yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, di Ruang Terbuka Hijau (RTH), tidak akan dilanjutkan.
Sehingga, semua aset untuk Ruang Terbuka Hijau tetap dibangun untuk keperluan RTH semata.
Menurut Pramono, untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, meski telah memiliki PBG izin, maksimum waktu operasional hingga pukul 20.00 WIB
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mohon Bersabar, Insentif RT & RW di Jakarta Belum Bisa Cair
- Oh Ternyata, Ini Biang Kerok Kenaikan Harga Cabai
- Pramono Bakal Cabut Izin Lapangan Padel yang Menganggu Kenyamanan Warga
- Begini Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2026
- Pramono Usul Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Bukan di Monas
- Rezky Aditya Buka Lapangan Padel di Jaksel