Pramono Tegaskan Tak Beri Ruang Bagi Guru Terduga Pelaku Pelecehan untuk Mengajar Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan guru yang tersangkut kasus pelecehan sejumlah siswa SMKN tidak lagi diberi kesempatan menjadi pendidik di sekolah tersebut, bahkan di Jakarta.

Pramono telah meminta agar yang bersangkutan tidak lagi diberi kesempatan untuk menjalankan profesi sebagai pendidik di Jakarta.

“Karena sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama kali, sehingga tidak ada ruang lagi bagi yang bersangkutan untuk menjadi pendidik di Jakarta,” tegas Pramono di Pulogadung, Jakarta Timur pada Jumat (9/10).

Baca Juga: Info Penyelidikan Kasus Pelecehan Seksual Bripda S Terhadap Seorang Wanita

Dia menegaskan keputusan tersebut telah final dan sudah disampaikan kepada pihak terkait.

“Saya sudah sampaikan itu dan ini sudah menjadi keputusan final,” tegasnya kembali.

Selain mengambil sikap terkait keberlanjutan profesi guru tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga mempersilakan apabila orang tua maupun anak yang merasa dirugikan ingin menempuh jalur hukum.

Menurut Pramono, pemerintah daerah tidak akan menghalangi proses hukum yang mungkin ditempuh oleh pihak-pihak terkait.

“Kalau ada yang melakukan proses hukum, kami persilakan. Karena mungkin ada orang tua ataupun anak yang merasa untuk diproses hukum, kami persilakan,” jelasnya.