JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pramono Tekankan Bank Jakarta Perkuat Budaya Kerja dan Transparansi Jelang IPO

Pramono Tekankan Bank Jakarta Perkuat Budaya Kerja dan Transparansi Jelang IPO

Pramono Tekankan Bank Jakarta Perkuat Budaya Kerja dan Transparansi Jelang IPO
Gubernur DKI Pramono saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat pada Kamis (22/1). Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya pembangunan corporate culture sebagai fondasi utama Bank Jakarta dalam mempersiapkan diri menjadi bank terbuka atau initial public offering (IPO).

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, pada Kamis (22/1).

Pramono mengatakan bahwa corporate culture harus dibentuk sejak sekarang dan menjadi budaya kerja yang melekat pada seluruh insan Bank Jakarta.

Menurut dia, budaya kerja yang kuat akan menentukan arah dan kualitas kinerja bank ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan sebagai perusahaan publik.

"Untuk menjadi bank IPO, corporate culture itu harus betul-betul dibentuk dan sudah menjadi bagian inheren dari perusahaan," ucap Pramono.

Selain budaya kerja, Pramono juga menyoroti pentingnya membangun teamwork yang efektif.

Dia mendorong jajaran Bank Jakarta untuk memilih pola kerja work smart ketimbang sekadar work hard, mengingat dunia perbankan menuntut ketepatan, efisiensi, dan kecermatan dalam pengambilan keputusan.

"Saya menyarankan karena ini dunia perbankan, enggak perlu terlalu work hard, tetapi harus work smart," kata dia.

