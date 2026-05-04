Pramono Teken Ingub Sampah, Harus Dipilah dari Sumbernya

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemilahan sampah yang mesti dilakukan dari sumbernya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemilahan sampah di ibu kota.

“Saya sudah menandatangani Instruksi Gubernur untuk proses pemilahan. Dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilahan sampah yang ada di Jakarta,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Senin (4/5).

Pramono memberikan contoh program pemilahan sampah di Jakarta sudah terdapat di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Dia menargetkan dalam waktu dekat pelaksanaan pemilahan sampah akan dilakukan secara masif oleh seluruh kota administrasi di Jakarta.

“Ingub-nya sudah saya tandatangani. Itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing, dan sebagainya,” tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap gerakan positif tersebut akan massif dilakukan di seluruh Jakarta.

“Tetapi nanti mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta,” kata dia.