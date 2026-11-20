jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941.

Nilai UMP 2027 tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan 2026, yang berada di angka Rp5.729.876.

Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027.

Penetapan itu dilakukan setelah melalui proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang turut buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027,” ucap Pramono di Menteng, pada Jumat (20/11).

Pramono mengungkapkan UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun sebelumnya.

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“Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen. Dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan penetapan UMP tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.