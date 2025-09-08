Pramono Ubah Nama Halte Senen Central yang Dibakar Saat Demo
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte yang mengalami perubahan nama dari Halte Senen Sentral menjadi Halte Jaga Jakarta.
Seperti diketahui, halte Senen Sentral dibakar oknum saat ricuhnya unjuk rasa di sekitar Senen, Jakarta Pusat.
“Saya meresmikan apa yang disebut dengan halte bru, yaitu yang dulunya dinamakan Senen Sentral menjadi Jaga Jakarta,” ucap Pramono, Senin (8/9).
Menurut Pram, nama tersebut diganti sebagai pengingat seluruh pihak untuk menjaga Jakarta secara bersama-sama.
Menjaga Jakarta, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan peran serta masyarakat secara sepenuhnya.
“Perubahan ini tentunya dengan maksud agar kita semua menjaga Jakarta secara bersama-sama,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pihak yang mendukung perbaikan halte pasca unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Saya bersyukur sekali bahwa seperti apa yang saya sampaikan, tidak lebih dari tujuh hari, sudah normal kembali, dan hari ini, mohon maaf, tarifnya juga sudah normal kembali,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte yang mengalami perubahan nama dari Halte Senen Sentral menjadi Halte Jaga Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Personel Polda Jabar yang Luka Berat saat Demo Dapat Kenaikan Pangkat
- Tak Benarkan Aksi Penjarahan, Hengky Kurniawan: Kita Fokus Pada Tujuan Utama
- Kondisi SPBU Tetap Terjaga Saat Aksi Demo, Bukti Kepercayaan Masyarakat Kepada Pertamina
- TNI Mengamati Pola Kerusuhan Demo 2025: Terlihat Terorganisasi dan Terlatih
- Yayasan Barata Bhakti Beri Motivasi dan Bantuan ke Anggota Polri yang Terdampak Demo
- Pasha Memastikan Tidak Ada Tekanan dari Istana